Легендарный хоккеист назвал Гашека "идиотом"

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Борис Михайлов отреагировал на слова бывшего обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, заявившего, что российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях, если поддерживают СВО.

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«Даже не читаю комментарии этого ненормального. Зачем комментировать идиота? Видно, ему в голову много попадали шайбой, раз он делает такие высказывания», — заявил легендарный хоккеист.

Гашек сделал свое заявление в ответ на слова Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.