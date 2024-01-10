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Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о травме, полученной российским нападающим команды Александром Овечкиным. Его слова передает The Hockey News.

Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
© Газета.Ru

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — сказал Карбери.

Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона». 7 января в матче против «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 38 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за период своего выступления в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

12 января «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом».

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