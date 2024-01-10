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Пол Биссоннетт рассказал, какой может быть сумма следующего контракта Овечкина

Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом великого хоккеиста Уэйна Гретцки. Кроме того, канадец предположил, сколько придётся заплатить многолетнему форварду, если он соберётся подписать новый контракт.

Экс-игрок НХЛ рассказал, какой может быть сумма следующего контракта Овечкина
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«Овечкин, возможно, не побьёт рекорд НХЛ по количеству голов с «Вашингтон Кэпиталз» во время своего нынешнего контракта. Когда он станет свободным агентом, его стоимость — стоимость того, что игрок в свитере твоей команды станет частью этого момента в хоккейной истории, если он побьёт рекорд по шайбам, — должна заключаться в том, чтобы положить 25 миллионов только в карман Овечкина», — говорится в сообщении.

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