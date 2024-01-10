Экс-игрок НХЛ рассказал, какой может быть сумма следующего контракта Овечкина

«Овечкин, возможно, не побьёт рекорд НХЛ по количеству голов с «Вашингтон Кэпиталз» во время своего нынешнего контракта. Когда он станет свободным агентом, его стоимость — стоимость того, что игрок в свитере твоей команды станет частью этого момента в хоккейной истории, если он побьёт рекорд по шайбам, — должна заключаться в том, чтобы положить 25 миллионов только в карман Овечкина», — говорится в сообщении.