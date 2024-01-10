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В матче с «Авангардом» судьи отменили два гола «Адмирала»

Во Владивостоке закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В матче с «Авангардом» судьи отменили два гола ХК «Адмирал»
© Чемпионат.com

На исходе первого игрового отрезка капитан дальневосточного клуба Алексей Соловьёв забросил первую шайбу своей команды в матче, которую сразу же отменили судьи, зафиксировав положение «вне игры».

В начале третьей двадцатиминутки форвард «Адмирала» Прохор Корбит забросил шайбу, которые судьи впоследствии отменили из-за блокировки вратаря.

Хоккей
Алексей Соловьев
Фонбет
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