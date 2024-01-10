Источник: Словакия хотела бы провести игры со сборной России по хоккею перед ЧМ

Словакия хотела бы провести товарищеские игры со сборной России по хоккею перед майским чемпионатом мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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В планах словацкой стороны провести один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ 2024, но словаки ждут одобрения своей инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой. Словаки на чемпионате мира в Остраве сыграют в одной группе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Напомним, предстоящий чемпионат мира — 2024 российская и белорусская сборные вновь пропустят. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.