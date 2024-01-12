«Адмирал» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Сибири» на домашнем льду

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, а хозяева потерпели седьмое поражение кряду.

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В составе «Сибири» дублем отметился Артём Михеев, ещё по одной шайбе на счету Никиты Ефремова и Энди Андреоффа. У «Адмирала» отличились Никита Аноховский, реализовавший буллит, и Руслан Ибатуллин.