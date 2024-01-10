В ФХР заявили, что матч Россия — Словакия в этом сезоне невозможен

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что в текущем сезоне уже невозможно провести товарищеский матч между Россией и Словакией. Газета.Ru
«Мы всегда рады сыграть с соперником высокого уровня. ФХР на связи со словацкой федерацией. В этом сезоне календарь их национальной сборной перед чемпионатом мира уже сформирован, нет бюджета на дальние поездки. Перед следующим сезоном мы продолжим диалог», — отметил Курбатов. RT на русском
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Словакии хотела бы провести товарищеские игры с российской национальной командой перед чемпионатом мира. ТАСС
Сборная Словакии выступит на ближайшем чемпионате мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словаки будут играть в Остраве в одной группе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши. Матч ТВ