В ФХР заявили, что матч Россия — Словакия в этом сезоне невозможен

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что в текущем сезоне уже невозможно провести товарищеский матч между Россией и Словакией. Газета.Ru

«Мы всегда рады сыграть с соперником высокого уровня. ФХР на связи со словацкой федерацией. В этом сезоне календарь их национальной сборной перед чемпионатом мира уже сформирован, нет бюджета на дальние поездки. Перед следующим сезоном мы продолжим диалог», — отметил Курбатов. RT на русском

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Словакии хотела бы провести товарищеские игры с российской национальной командой перед чемпионатом мира. ТАСС