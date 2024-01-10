Три хоккеиста МХЛ награждены МЧС за спасение из горящей квартиры женщины с детьми

«В связи с неоценимой помощью сотрудникам МЧС и проявленным героизмом начальник главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов выразил героям благодарность. Он лично наградит хоккеистов грамотами регионального спасательного ведомства.



Стругов помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку, а затем передать пострадавшую девочку в руки сотрудников скорой медицинской помощи. В это время двое других героев — Владимир Истомин и Даниил Молодцов ринулись будить других жителей многоквартирного дома. По приезде пожарных хоккеисты помогали им в эвакуации людей из задымлённого здания», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.