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В Санкт-Петербурге нашли тело 16-летнего хоккеиста под окнами многоэтажки

16-летний вратарь петербургского клуба «Динамо-Форвард» Глеб Небесов погиб, сообщает «Советский спорт». По сообщениям источника со ссылкой на главного тренера команды, тело юноши нашли под окнами многоэтажки.

В Санкт-Петербурге нашли тело 16-летнего хоккеиста
© Чемпионат.com

Тренер команды сообщил, что разговаривал с мамой погибшего, но не знает никаких подробностей. Характеристика Небесова в команде была хорошей, мальчик активно общался в коллективе и не имел пагубных привычек.

Правоохранительные органы ведут расследование происшествия, с родителями уже работают сотрудники Следственного комитета.

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