Хоккеист подвергся травле из-за игры в России

Экс-вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек рассказал, что стал жертвой кампании ненависти и манипуляций из-за выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это целенаправленная манипуляция. Да, в нескольких интервью я комментировал свою жизнь в России, которую вел как спортсмен. Это была нормальная и качественная жизнь. К сожалению, стал жертвой кампании ненависти, в ходе которой люди вымещают на мне свое разочарование и под знаменем блюстителей ложной морали разрушают жизни и карьеры обычных спортсменов», — написал словак.

5 января чешский клуб «Кладно» расторг контракт с Гудачеком через два дня после подписания из-за давления фанатов команды, требовавших разорвать соглашение с вратарем из-за его выступлений в КХЛ.

В сезоне-2022/23 Гудачек провел за казахстанский «Барыс» 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ. Астанинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф. Также в Континентальной хоккейной лиге 35-летний голкипер выступал за московский «Спартак», новосибирскую «Сибирь», череповецкую «Северсталь» и рижское «Динамо».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.