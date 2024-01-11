Глава Международной федерации хоккея объяснил отстранение России и Израиля

«IIHF не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, IIHF и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований. Решение по Израилю не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира», — сказал Тардиф.