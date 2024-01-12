$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Ассоциация хоккея Израиля оспорит в CAS отстранение сборной от турниров

Ассоциация хоккея Израиля (IIHA) при поддержке Олимпийского комитета Израиля подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из за исключения сборной страны из турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает The Jerusalem Post.

Ассоциация хоккея Израиля оспорит в CAS отстранение сборной от турниров
© РИА Новости

Ранее совет IIHF временно отстранил израильские команды от турниров «из за опасений по поводу безопасности участников соревнований». Отмечалось, что решение было принято после тщательного рассмотрения и на основе оценки рисков, консультаций со странами участницами и организаторами турниров.

Сборная Израиля должна была выступить на чемпионате мира в группе А дивизиона II, который пройдет в апреле в Белграде. В марте запланированы два турнира с участием израильских команд — женский чемпионат мира в группе В дивизиона III, чемпионат мира для игроков не старше 18 лет в группе В дивизиона II.

Обострение палестино израильского конфликта началось утром 7 октября. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Хоккей
Люк Тардиф