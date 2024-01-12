Ассоциация хоккея Израиля оспорит в CAS отстранение сборной от турниров

Ассоциация хоккея Израиля (IIHA) при поддержке Олимпийского комитета Израиля подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из за исключения сборной страны из турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает The Jerusalem Post.

Ранее совет IIHF временно отстранил израильские команды от турниров «из за опасений по поводу безопасности участников соревнований». Отмечалось, что решение было принято после тщательного рассмотрения и на основе оценки рисков, консультаций со странами участницами и организаторами турниров.

Сборная Израиля должна была выступить на чемпионате мира в группе А дивизиона II, который пройдет в апреле в Белграде. В марте запланированы два турнира с участием израильских команд — женский чемпионат мира в группе В дивизиона III, чемпионат мира для игроков не старше 18 лет в группе В дивизиона II.