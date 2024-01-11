В Словакии опровергли информацию о желании провести матчи с Россией

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить товарищеские матчи со сборной России по хоккею. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости ещё больше раскалывают поляризованное общество.



Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира вместе со списком соперников с сентября 2023 года. Мы запланировали восемь товарищеских матчей. О месте и времени проведения отдельных матчей мы сообщим болельщикам в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы федерации хоккея Словакии.