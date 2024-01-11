$89.39-1.0197.87-1.11
Войти в почту

Загидулин заработает 10 млн рублей в «Нефтехимике» за оставшуюся часть сезона («СЭ»)

10 млн рублей – зарплата Артема Загидулина в «Нефтехимике» в этом сезоне.

Стала известна зарплата Загидулина в «Нефтехимике» в этом сезоне
© РИА Новости

В конце декабря 28-летний вратарь расторг контракт с «Металлургом» и перешел в «Нефтехимик».

Загидулин получит около 10 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Артем провел 23 матча и пропустил 45 голов.