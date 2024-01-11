Стала известна зарплата Загидулина в «Нефтехимике» в этом сезоне

Загидулин заработает 10 млн рублей в «Нефтехимике» за оставшуюся часть сезона («СЭ»)
10 млн рублей – зарплата Артема Загидулина в «Нефтехимике» в этом сезоне.
В конце декабря 28-летний вратарь расторг контракт с «Металлургом» и перешел в «Нефтехимик».
Загидулин получит около 10 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Артем провел 23 матча и пропустил 45 голов.
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