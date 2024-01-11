Аскаров, Меркулов, Гущин и Исхаков сыграют в Матче звезд АХЛ-2024
4 россиянина примут участие в матче звезд АХЛ.
Нападающий «Бриджпорта» Руслан Исхаков и форвард «Провиденс» Георгий Меркулов сыграют за команду Атлантического дивизиона, голкипер «Милуоки» Ярослав Аскаров – за Центральный, нападающий «Сан-Хосе Барракуда» Данил Гущин – за Тихоокеанский.
Матч звезд АХЛ-2024 пройдет 4-5 февраля в Сан-Хосе.
Полностью составы команд можно изучить на сайте АХЛ.
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Аскаров, Меркулов, Гущин и Исхаков сыграют в Матче звезд АХЛ-2024