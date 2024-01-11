«Динамо» обыграло ЦСКА в дерби в рамках матча КХЛ

Московское Динамо на выезде обыграло ЦСКА в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 января, и завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых. В составе победителей голами отметились Егор Римашевский, Никита Гусев, Иван Муранов и Седрик Пакетт. У армейцев отличились Колби Уильямс и Антон Слепышев.

Динамо в следующем матче 13 января на своей площадке примет нижегородское «Торпедо». ЦСКА спустя два дня на выезде встретится с «Автомобилистом».