Хет-трик Пакетта помог «Динамо» разгромить «Торпедо» и одержать пятую победу кряду

В заключительной встрече игрового дня КХЛ московское «Динамо» в Москве на домашнем стадионе «ВТБ-Арена» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:1, которая стала для них пятой подряд.

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В составе «Динамо» хет-трик оформил канадский нападающий Седрик Пакетт, также отличились Игорь Чернышов, Дмитрий Рашевский и защитник Игорь Ожиганов. Автором единственной заброшенной шайбы «Торпедо» стал защитник Михаил Орлов.

Отметим, что нападающий московского «Динамо» Никита Гусев оформил ассистентский хет-трик (0+3).

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