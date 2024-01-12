Кочеткова случайно «вырубил» свой же защитник Орлов

Эта неприятность не помешала «Каролине» уверенно обыграть «Анахайм», Андрей Свечников снова отметился голом.

© Чемпионат.com

Сегодня в Роли на «Пи-Эн-Си-Арене» встретились «Каролина», идущая в числе лидеров на Востоке НХЛ, и «Анахайм», находящийся в подвале турнирной таблицы на Западе.

И встреча началась, как тому и подобает: записной фаворит полностью завладел инициативой, не давая сопернику продохнуть. Но первая шайба была заброшена лишь на исходе 16-й минуты: Брэди Шей завершил шикарную трёхходовку хозяев и открыл счёт в матче. Вторую шайбу «Харрикейнз» не стали откладывать в долгий ящик, и уже через 15 секунд Андрей Свечников поразил ворота гостей после отличной передачи Ахо, забросив свою 10-ю шайбу в нынешнем сезоне.

В начале второй двадцатиминутки команды обменялись голами, а в середине периода очередь выстреливать дуплетом настала для «Анахайма»: Райан Строум и Фрэнк Ватрано в 45-секундный интервал сделали счёт равным. И уже после этого случился казус, который омрачил «ураганам» этот матч: Дмитрий Орлов в борьбе с игроком «Анахайма» неосторожно толкнул того на Петра Кочеткова, которому после этого эпизода пришлось покинуть площадку, уступив место в воротах Антти Раанте.

Но к перерыву «Каролина» восстановила преимущество в две шайбы: сначала Стефан Ноэсен вывел хозяев вперёд, а затем Джек Друри реализовал лишнего, неотразимо бросив с дальнего пятака.

Заключительный отрезок не вышел богатым на события, гости даже не предприняли существенных попыток вернуться в матч, а точку поставил Сет Джарвис, подставив клюшку после наброса Брента Бёрнса.