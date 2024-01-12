Василевский стал самым результативным российским вратарем в истории НХЛ

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).

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Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отметился результативной передачей в овертайме, когда решающий гол забивал Даррен Рэддиш.

Таким образом, для Василевского это очко стало 19-м в карьере в НХЛ. Он стал самым результативным вратарём среди россиян в истории сильнейшей лиги мира, обойдя Николая Хабибулина (18).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Василевского 20 матчей (один «на ноль»), в которых он в среднем отражал 89,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,0.