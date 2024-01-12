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Овечкин набрал очки в шестом матче НХЛ подряд

"Вашингтон" проиграл "Сиэтлу" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин набрал очки в шестом матче НХЛ подряд
© globallookpress.com

В составе победителей голы забили Тай Картье (9-я минута), Алекс Веннберг (19), Джастин Шульц (39) и Адам Ларссон (53), у проигравших отличился Макс Пачиоретти (26), который забил впервые с января прошлого года. Ему ассистировал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который продлил серию с набранными очками до шести матчей, всего в его активе 27 очков (8 шайб + 19 передач) в текущем сезоне.

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"Сиэтл" одержал восьмую победу подряд и занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 41 матче, "Вашингтон" идет предпоследним в Столичном дивизионе с 44 очками в 39 играх. В следующем матче "Сиэтл" 14 января в гостях сыграет с "Коламбусом", "Вашингтон" днем ранее примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

Лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата форвард "Тампы" Никита Кучеров отдал две голевые передачи в домашнем матче с "Нью-Джерси" (4:3 ОТ), в его активе 69 (28+41) очков.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30 и отдал голевой пас в овертайме, эта передача стала 19-й для него в НХЛ, он стал самым результативным вратарем среди россиян. Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич в домашнем матче с "Рейнджерс" (5:2) забил гол и отдал две передачи.

Голевой пас на счету форварда гостей Артемия Панарина, его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 19.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко забил гол в выездном матче с "Баффало" (3:5) и набрал 600-е очко в карьере в НХЛ. 10-й гол в сезоне забил форвард "Каролины" Андрей Свечников, отличившийся в домашнем матче с "Анахаймом" (6:3). Обе команды вынуждены были заменить своих вратарей: голкипер хозяев Петр Кочетков, пропустивший три гола, был заменен после столкновения с Исаком Лундстрёмом, которого толкнул на вратаря защитник Дмитрий Орлов, а Джон Гибсон покинул площадку после второго периода из-за травмы.

"Эдмонтон" в гостях обыграл "Детройт" (3:2), продлив победную серию до девяти матчей. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский в домашнем матче с "Лос-Анджелесом" (3:2) отдал вторую голевую передачу в сезоне и отразил 31 бросок из 33. "Сан-Хосе" прервал 12-матчевую безвыигрышную серию, победив на выезде "Монреаль" (3:2), защитник победителей Никита Охотюк забросил первую шайбу в сезоне. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 32 броска из 35 в домашней игре с "Торонто" (4:3 ОТ), один из голов у победителей забил защитник Александр Романов. Лидер всего регулярного чемпионата "Виннипег" одержал восьмую победу подряд (рекорд клуба), обыграв "Чикаго" (2:1). "Ванкувер" на выезде победил "Питтсбург" (4:3 ОТ), форвард гостей Элиас Петерссон стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим победные шайбы в четырех гостевых встречах подряд.

Хоккей
Никита Охотюк
Макс Пачиоретти
Петр Кочетков
Андрей Свечников
Адам Ларссон
Игорь Шестеркин
Джастин Шульц
Илья Сорокин
Павел Бучневич
Владимир Тарасенко
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Александр Романов
Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
Джон Гибсон