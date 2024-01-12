Петтерссон повторил достижение Могильного и приблизился к рекорду Буре

25-летний шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон минувшей ночью вновь отметился четырьмя результативными действиями, оформив дубль и совершив две результативные передачи в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ).

Таким образом, это уже 10-й матч Петтерссона в составе «Ванкувера» с 4+ набранными очками. По этому показателю он повторил достижение российского хоккеиста Александра Могильного. Рекордный показатель делят между собой российский нападающий Павел Буре и канадец Тревор Линден (11 матчей).