КХЛ отреагировала на скандальный инцидент с тренером «Авангарда» и арбитром

«Континентальная хоккейная лига в лице департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Амур» — «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра. Мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — приводит слова Анисимова пресс-служба лиги.