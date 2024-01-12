Судья КХЛ жестко призвал тренера «Авангарда» закрыть рот

Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) арбитр Денис Наумов, обслуживавший в паре с Евгением Ромасько, матч «Амура» против «Авангарда» грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу. Это попало в трансляцию встречи.

© РИА Новости

В одном из эпизодов Наумов накричал на Кравца и грубо попросил его замолчать.

«Рот свой закрой», — крикнул Наумов, добавив в конце нецензурное слово.

Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 3:2. В составе выигравшей команды заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин. За хозяев забивали Егор Коршков и Артур Гиздатуллин.

После 49 игр КХЛ «Авангард», набрав 69 очков, занимает второе место в Восточной конференции На три очка больше у лидирующего «Металлурга». Следующую игру омичи проведут против «Амура» 13 января.