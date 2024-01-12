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«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома «Куньлунь»

В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв дома «Куньлунь»
© РИА Новости

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Александр Скоренов с передач Ильи Иванцова и Егора Степанова открыл счёт в матче.

На 11-й минуте третьего периода Никита Коростелёв с передачи Адама Лишки удвоил преимущество череповецкого клуба. На 19-й минуте периода Джемел Смит с передач Брэндона Ипа и Райана Меркли размочил счёт в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет дома со СКА. «Куньлунь Ред Стар» примет на своём поле уфимский «Салават Юлаев». Обе игры состоятся 14 января.

Хоккей
Александр Скоренов
Никита Коростелев
Джемел Смит
Егор Степанов
СКА
ХК Северсталь
Салават Юлаев
Фонбет
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