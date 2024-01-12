Илья Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ

В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. Идёт третий период, счёт 5:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече.

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40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативные передачи. Ковальчук стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах КХЛ. Шайба в ворота СКА стала для него 200-й в чемпионатах России.