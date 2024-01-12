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«Спартак» продлил серию поражений, пропустив дома пять шайб от СКА

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

«Спартак» продлил серию поражений, пропустив дома пять шайб от СКА
© Чемпионат

На четвёртой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передачи Артёма Земчёнока открыл счёт в матче.

На 14-й минуте второго периода Валентин Зыков с передач Александра Никишина и Павла Дедунова удвоил преимущество гостей. Менее чем через минуту Сергей Толчинский с передачи Михаила Воробьёва сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Сергей Толчинский с передач Николая Полякова и Михаила Воробьёва довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Ивана Зинченко и Алекса Гальченюка сделал счёт 5:0.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече. На 15-й минуте периода Джоуи Кин с передачи Егора Филина забросил вторую шайбу москвичей в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккей
Иван Зинченко
Егор Филин
Николай Поляков
Павел Дедунов
Николай Голдобин
Александр Никишин
Павел Порядин
Сергей Толчинский
Валентин Зыков
Михаил Воробьев
Илья Ковальчук
СКА
Фонбет
Спартак
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