«Миннесота» потерпела третье поражение подряд, уступив дома «Филадельфии»

Исход встречи в овертайме решила шайба Джоэля Фараби, заброшенная в большинстве. Одним из ассистентов этого гола выступил российский защитник Егор Замула. Также на счету Фараби первый гол «лётчиков» в этой встрече. Помимо него, у «Флайерз» отличились Тайсон Фёрстер и Оуэн Типпетт.