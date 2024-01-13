Канадский хоккеист рассказал о пользующемся успехом в США российском явлении

Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик рассказал о российском явлении, которое пользуется успехом в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист сообщил, что система Константина Станиславского очень популярна в Северной Америке, отметив, что по ней учатся все актеры. Он признался, что его жена тоже не стала исключением.

«Если ее в российское кино позовут, это вообще будет отлично», — подчеркнул Лайпсик.

9 января Лайпсик получил российский паспорт. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что канадец написал письмо российскому президенту Владимиру Путину.