$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Хоккеисты «Лады» в овертайме обыграли «Автомобилист» в матче КХЛ

Тольяттинская «Лада» на чужом льду победила «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты «Лады» в овертайме обыграли «Автомобилист» в матче КХЛ
© КХЛ

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Лады» отличились Никита Попугаев, Сергей Шумаков, Андрей Алтыбармакян и Максим Березин.

У хозяев шайбы забросили Данил Романцев, Кертис Волк и Стефан Да Коста.

«Лада» идет на шестом месте в Восточной конференции с 61 очком, «Автомобилист» занимает четвертую строчку (62).