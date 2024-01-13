Хоккеисты «Лады» в овертайме обыграли «Автомобилист» в матче КХЛ

Тольяттинская «Лада» на чужом льду победила «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Лады» отличились Никита Попугаев, Сергей Шумаков, Андрей Алтыбармакян и Максим Березин.

У хозяев шайбы забросили Данил Романцев, Кертис Волк и Стефан Да Коста.