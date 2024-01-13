Хоккеисты «Лады» в овертайме обыграли «Автомобилист» в матче КХЛ
Тольяттинская «Лада» на чужом льду победила «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.
В составе «Лады» отличились Никита Попугаев, Сергей Шумаков, Андрей Алтыбармакян и Максим Березин.
У хозяев шайбы забросили Данил Романцев, Кертис Волк и Стефан Да Коста.
«Лада» идет на шестом месте в Восточной конференции с 61 очком, «Автомобилист» занимает четвертую строчку (62).