Овечкин из-за травмы пропустит матч против "Рейнджерс"
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс".
Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона". Причина - травма нижней части тела. Другие подробности пока не раскрываются. Матч начнется в субботу в 21:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в матче против "Каролины" Овечкин получил повреждение. Однако он принимал участие в нескольких матчах "Вашингтона". Накануне игры с "Рейнджерс" он пропустил тренировку.
В нынешнем сезоне Овечкин провел 39 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 19 голевых передач. В последних шести матчах он не уходил со льда без набранных очков.