Овечкин из-за травмы пропустит матч против "Рейнджерс"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс".

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Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона". Причина - травма нижней части тела. Другие подробности пока не раскрываются. Матч начнется в субботу в 21:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в матче против "Каролины" Овечкин получил повреждение. Однако он принимал участие в нескольких матчах "Вашингтона". Накануне игры с "Рейнджерс" он пропустил тренировку.