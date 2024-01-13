В Госдуме объяснили, почему НХЛ отказалась запретить играть российским хоккеистам

«В отношении НХЛ вопрос не в том, что у нее пророссийская позиция. Она изначально поставила себя как коммерческая лига. Они говорят: мы хотим, чтобы в нашей лиге играли лучшие хоккеисты мира. Мы хотим и подписали с ними контракты. Они говорят, что продают права. У них, наверное, нет спонсоров, которые настроены русофобски и блокируют участие россиян. НХЛ говорит, что была такой лигой всегда и меняться в угоду каких-то политиков не собирается. И все – проглотили! Так же проглотила и теннисная федерация. Да, там убрали флаг, но в НХЛ в принципе нет флагов, спортсмены играют за команды. И никто не говорит, что это не русский игрок, там все четко написано в профилях хоккеистов», — подчеркнула Журова.