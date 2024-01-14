Кучеров стал десятым российским хоккеистом, набравшим 800 очков в НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал десятым российским хоккеистом, которому удалось набрать 800 очков в НХЛ за карьеру. «Тампа» дома играет с «Анахаймом». После двух периодов «молнии» ведут со счетом 3:1.

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Во втором периоде Кучеров выполнил три результативных паса, теперь в текущем сезоне у Кучерова 44 передачи. Всего за карьеру в НХЛ Кучеров набрал 801 очко (304 гола и 497 результативных передач).