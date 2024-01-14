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Кучеров стал десятым российским хоккеистом, набравшим 800 очков в НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал десятым российским хоккеистом, которому удалось набрать 800 очков в НХЛ за карьеру. «Тампа» дома играет с «Анахаймом». После двух периодов «молнии» ведут со счетом 3:1.

Кучеров стал десятым российским хоккеистом, набравшим 800 очков в НХЛ за карьеру
© Gettyimages.ru

Во втором периоде Кучеров выполнил три результативных паса, теперь в текущем сезоне у Кучерова 44 передачи. Всего за карьеру в НХЛ Кучеров набрал 801 очко (304 гола и 497 результативных передач).

Ранее рубеж в 800 очков в НХЛ покорили Сергей Гончар, Вячеслав Козлов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Алексей Ковалев, Александр Могильный, Сергей Федоров, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

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