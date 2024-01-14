Олимпийский чемпион по хоккею Зубарев завершил карьеру

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Зубарев объявил о завершении спортивной карьеры. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

«Я устал, я ухожу. Шутки, шутками, но это пост о моем завершении игровой карьеры», — написал Зубарев в своем telegram-канале.

Он поблагодарил всех за поддержку и понимание.

Зубарев в составе сборной России получил золото чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр 2018 года. В КХЛ он играл за команды «Атлант», «Салават Юлаев», СКА и «Спартак». На его счету 666 матчей и 131 очко в лиге., передает RT.