Фанаты «Спартака» высказались против Ковальчука

«Мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Мы считаем, что его поступки сказали за него все. Вместо того, чтобы на несколько месяцев осчастливить болельщиков в Сокольниках, ты выбираешь огромные контракты — это не делает тебя человеком чести», — говорится в заявлении.