Олимпийский чемпион по хоккею объявил о завершении карьеры

Российский хоккеист, олимпийский чемпион 2018 года Андрей Зубарев объявил о завершении профессиональной карьеры. Спортсмен опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором поблагодарил всех за поддержку и понимание, отметив, что его карьера была неплохой.

Я устал, я ухожу. Шутки шутками, но это пост о моем завершении игровой карьеры, — написал хоккеист.

В составе национальной сборной спортсмен выиграл золото на чемпионате мира в 2014 году и Олимпийских играх 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге Зубарев выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», СКА и «Спартак». На его счету 666 матчей и 131 очко в турнире.

В ноябре 2023 года бывший игрок футбольного клуба ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры. Футболист отметил, что за последние пять лет он получил много травм и ему стало морально и физически труднее играть на профессиональном уровне.