«Витязь» в гостях обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Подмосковный «Витязь» на выезде одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Иван Воробьев и Джереми Рой, у «Локомотива» отличился Александр Полунин.
В таблице Западной конференции «Локомотив» (70 очков) занимает второе место, «Витязь» (38) идет девятым.
В параллельном матче минское «Динамо» дома обыграло челябинский «Трактор» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе минчан голы забили Павел Денисов, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили, у «Трактора» шайбу забросил Виталий Кравцов.
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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Полунин, 59:16. — Воробьев, 23:46. Рой, 34:46 (мен.).