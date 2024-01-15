Самсонов сделал суперсейв в падении ловушкой за две минуты до конца матча с «Детройтом»

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Детройт Ред Уингз» (2:4).

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В составе победителей шайбами отметились Дилан Ларкин, Даниэль Спронг, Эндрю Копп и Лукас Рэймонд.

У «Мэйпл Лифс» отличились Понтус Хольмберг и Митчелл Марнер.

Российский голкипер «кленовых листьев» Илья Самсонов отметился в этой встрече 20 сейвами.

«Ред Уингз» одержали пятую победу в шести последних матчах, набрали 49 очков и делят с «Тампа-Бэй Лайтнинг» седьмое место в таблице Восточной конференции.

«Торонто» проиграл третий матч подряд, остался с 50 очками и идёт шестым на Востоке.