Хоккеист "Вашингтона" Овечкин пропустил третий матч из-за травмы

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не вышел на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Анахайм Дакс". Овечкин пропустил последние две встречи своей команды в НХЛ из за травмы нижней части тела.

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Несмотря на то, что 38-летний россиянин провел тренировку перед домашней игрой с "Дакс", в заявку на матч он не попал. Нападающий пропускает третий кряду матч "столичных". Матч "Вашингтон" - "Анахайм" начался в 3.00 по московскому времени. После 15 минуты первого периода счет не открыт. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ.