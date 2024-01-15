Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, состоявшихся в воскресенье.

Российский форвард забросил шайбу в домашней игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1), всего он нанес четыре броска в створ ворот. Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, на счету которого гол в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:4). Канадец преодолел отметку в 600 очков за «Торонто».