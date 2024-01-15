Марнер установил исторический рекорд «Торонто» в матче с «Детройтом»

Это очко стало для 26-летнего канадца 600-м за карьеру в НХЛ, которая для него пока что вся прошла в свитере «Мэйпл Лифс». Марнер вышел на первое место в истории «Торонто» по скорости набора первых 600 очков за карьеру. На это у него ушло 548 игр. По этому показателю он обошёл Дэррила Ситтлера (584 игры).