КХЛ рассмотрит заявление о спортивной дискриминации Никиты Евсеева.

Ранее агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса», подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация».

По информации «Бизнес Online», слушание по этому делу состоится завтра и начнется в 11:00 по московскому времени. На нем по видеосвязи будут присутствовать адвокаты «Ак Барса», генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, стороны хоккеиста и КХЛ.