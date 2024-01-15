Спортивный психолог объяснил спад результативности Александра Овечкина

«Думаю, это совокупность факторов. Прежде всего, конечно, то, что происходит с клубом, а не то, что происходит в личной жизни с хоккеистом Александром Овечкиным. Вероятно, недостаточно поддержки, и это, наверное, влияет. А всё остальное – да, много факторов, безусловно.



Человек он очень семейный. Мы знаем, какую роль мама играла в его жизни. Я думаю, что и отец тоже, хотя об этом меньше известно, но уверен, что тоже. Естественно, это всё на нас влияет. И возраст уже тоже не юный. Наверное, всё-таки главное – ситуация в клубе. Потому что в тех клубах, где всё в порядке, там и лидеры на виду», — цитирует Гущина Metaratings.ru.