Павел Буре высказался о контракте 51‑летнего вратаря Хабибулина с «Торпедо»
Бывший форвард «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре в эфире «Матч ТВ» отреагировал на информацию о том, что нижегородское «Торпедо» заключило контракт с обладателем Кубка Стэнли 2004 в составе «Тампы» Николаем Хабибулиным, которому в январе исполнился 51 год.
В декабре «Торпедо» заключило с Хабибулиным контракт до конца сезона, также он занимает должность тренера вратарей в команде. Сейчас самым возрастным голкипером в истории КХЛ является Доминик Гашек, в 46 лет и 29 дней сыгравший за московский «Спартак».
— Мне сложно говорить. Ларионов сказал, что это не шутка? Значит он знает, что ему нужен такой вратарь, как Николай. Мы еще с ним в детстве играли. Я уже не играю 20 с лишним лет, а он молодец, собирается играть, — сказал Буре в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».