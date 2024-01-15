Павел Буре высказался о контракте 51‑летнего вратаря Хабибулина с «Торпедо»

— Мне сложно говорить. Ларионов сказал, что это не шутка? Значит он знает, что ему нужен такой вратарь, как Николай. Мы еще с ним в детстве играли. Я уже не играю 20 с лишним лет, а он молодец, собирается играть, — сказал Буре в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».