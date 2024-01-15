«Лада» всухую уверенно обыграла «Барыс» в выездном матче чемпионата КХЛ

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В составе «Лады» отличились Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян и Трой Джозефс.

28-летний голкипер тольяттинцев Владислав Подъяпольский отразил все 25 броска по воротам, проведя третью игру на ноль в сезоне. У его визави из «Барыса» 25-летнего казахстанского вратаря Андрея Шутова – 15 сейвов.