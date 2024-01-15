Ягра включат в Зал славы Международной федерации хоккея

Олимпийский чемпион 1998 года чешский нападающий Яромир Ягр будет введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Также в Зал славы войдут трехкратная чемпионка мира американка Натали Дарвиц, двукратный олимпийский чемпион швед Кенни Йонссон, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Игор Либа, победитель мирового первенства финн Петтери Нуммелин, двукратный чемпион мира чех Ярослав Поузар, олимпийский чемпион в составе сборной Канады Райан Смит, а также Мелоди Дэвидсон, под руководством которой сборная Канады дважды выиграла Олимпийские игры.

Ягру 51 год, он был выбран "Питтсбургом" под общим пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Чех провел 1 733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 921 очко (766 шайб + 1 155 результативных передач), по общему числу результативных действий он занимает второе место в истории лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (2 857; 894 + 1 963). Вместе с национальной командой нападающий завоевал золото (1998) и бронзу (2006) Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионатах мира (2005, 2010).