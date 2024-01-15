Российский хоккеист пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин попал в программу помощи игрокам НХЛ. Об этом сообщает журналист Адриан Дейтер в социальной сети.

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Отмечается, что россиянин пропустит неопределенное количество времени. В Северной Америке действует программа помощи игрокам — NHL/NHLPA Player Assistance Program, которая помогает хоккеистам с психическими проблемами и/или зависимостями (алкогольной, наркотической).

В прошлом сезоне Валерий Ничушкин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с россиянином произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.

Вместе с "Колорадо" Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии "Эвеланш" одолели "Тампу-Бэй Лайтнинг".