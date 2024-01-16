Флёри вышел на чистое второе место по победам в истории НХЛ

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

© NHL.COM

В этом матче голкипер «дикарей» Марк-Андре Флёри одержал свою 552 победу за карьеру в НХЛ и вышел на второе место в истории лиги по этому показателю, обойдя Патрика Руа (551). Лидером всех времён по победам в истории НХЛ является легендарный Мартин Бродо (691).

В нынешнем сезоне Флёри провёл 22 матча за «Миннесоту», в которых отражал 89,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,97.