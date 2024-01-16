Российский форвард «Вегаса» Дорофеев вошел в число трех звезд матча с «Нэшвиллом»
Две голевых передачи российского нападающего Павла Дорофеева помогли «Вегасу» переиграть «Нэшвилл» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Дорофеев дважды ассистировал Марку Стоуну, затем капитан действующих чемпионов НХЛ оформил хет трик. Также в составе «Голден Найтс»в пустые ворота в концовке игры забросил Джонатан Марчессо. Единственный гол у «Предаторз» — в активе Люка Эвангелисты.
По итогам матча Дорофеев стал его третьей звездой, уступив Стоуну и еще одному своему партнеру по «Вегасу» Чендлеру Стивенсону (также два голевых паса, полезность «+3»).
«Вегас» идет 5 м в таблице Западной конференции, набрав 55 очков.
Еще в одном матче «Монреаль» дома переиграл «Колорадо» (4:3), который на неопределенный срок лишился российского форварда Валерия Ничушкина — он обратился в программу помощи игрокам НХЛ и в ближайшее время не будет выходить на лед. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев в этом матче отразил 30 бросков из 34.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Стоун, 15:25, 21:11, 39:36. Марчессо, 59:41. — Евангелиста, 37:22.
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Слафковский, 7:17 (бол.). Арви-Пинар, 36:08. Кофилд, 41:52 (бол.). Армиа, 55:50. — Колтон, 4:28 (бол.). Макар, 21:01. Тэйвз, 49:37.