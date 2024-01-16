Форвард «Вегаса» Дорофеев вошел в число трех звезд матча с «Нэшвиллом»

Дорофеев дважды ассистировал Марку Стоуну, затем капитан действующих чемпионов НХЛ оформил хет трик. Также в составе «Голден Найтс»в пустые ворота в концовке игры забросил Джонатан Марчессо. Единственный гол у «Предаторз» — в активе Люка Эвангелисты.

По итогам матча Дорофеев стал его третьей звездой, уступив Стоуну и еще одному своему партнеру по «Вегасу» Чендлеру Стивенсону (также два голевых паса, полезность «+3»).

Еще в одном матче «Монреаль» дома переиграл «Колорадо» (4:3), который на неопределенный срок лишился российского форварда Валерия Ничушкина — он обратился в программу помощи игрокам НХЛ и в ближайшее время не будет выходить на лед. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев в этом матче отразил 30 бросков из 34.