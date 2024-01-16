«Авангард» поднимет стяг с именем Александра Попова под своды «G-Drive Арены»
«Авангард» поднимет стяг с именем Александра Попова под своды арены.
Экс-нападающий играл за омский клуб с 1998 по 2016 год.
Команда поднимет стяг с именем Попова 17 января во время матча против ЦСКА.
«Завтра нас ждет особенный матч – под своды «G-Drive Арены» поднимем стяг с именем одного из легендарных игроков «Авангарда» – Александра Попова», – говорится в сообщении омского клуба.
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