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«Авангард» поднимет стяг с именем Александра Попова под своды «G-Drive Арены»

«Авангард» поднимет стяг с именем Александра Попова под своды арены.

«Авангард» поднимет стяг с именем Александра Попова под своды «G-Drive Арены»
© Sports.ru

Экс-нападающий играл за омский клуб с 1998 по 2016 год.

Команда поднимет стяг с именем Попова 17 января во время матча против ЦСКА.

«Завтра нас ждет особенный матч – под своды «G-Drive Арены» поднимем стяг с именем одного из легендарных игроков «Авангарда» – Александра Попова», – говорится в сообщении омского клуба.

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