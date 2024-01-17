«Северсталь» с минимальным счетом обыграла «Трактор» благодаря буллиту Степанова

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Северсталью». Победу в упорном матче с минимальным счётом по буллитам 1:0 одержали череповчане.

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Команды не смогли отличиться в основное время матча и в овертайме. Ворота команд защищали голкиперы Зак Фукале и Александр Самойлов. Оба голкипера записали на свой счёт по «сухому» матчу. В серии буллитов победу «Северстали» принёс бросок Егора Степанова.